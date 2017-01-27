Ученые: Пятая часть мужчин обладает женским мозгом

Американские ученые выяснили, что около пятой части всех мужчин обладает женским мозгом. Однако в большинстве случаев он все же имеет ряд отличий.

В мозге мужчины больше нейронных связей в пределах одного полушария, а у женщин развиты сети между обоими полушариями. Кроме того, женщины используют мозг гораздо эффективнее, нежели мужчины.

Чем больше гиппокамп у мужчин и чем больше в нем нейронов, тем выше интеллект. Но у женщин все иначе. В относительно небольшом гиппокампе нервные клетки располагаются более плотно, а сигналы между ними передаются быстрее.

Кроме того, из-за более развитого правого полушария мозга у женщин слух лучше, чем у мужчин. Этим объясняется тот факт, что мужчины часто разговаривают на повышенных тонах, тогда как слабый пол разговаривает тихо и спокойно, пишет sasl.ru.

Все чувства у прекрасной половины человечества немного обострены по сравнению с мужчинами. По этой причине женщинам сложно держать эмоции в себе. Однако им присущ синдром паранойи. Ученые считают, что подобные различия заложены еще с детства.