Ученые: радиовсплески связаны с инопланетянами

Группа ученых их Китая и США выдвинула гипотезу о том, что за быстрыми радиовсплесками стоят инопланетяне.

Специалисты предполагают, что радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами.

Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы, пишет «Лента.ру».

Кстати, первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году в Австралии, а всего зафиксировано 20 таких сигналов. Исследования будут продолжены.