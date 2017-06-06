Ученые: радиовсплески связаны с инопланетянами

Александр
Автор: Александр Июнь 6, 2017 07:45

Группа ученых их Китая и США выдвинула гипотезу о том, что за быстрыми радиовсплесками стоят инопланетяне.

Специалисты предполагают, что радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами.

Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы, пишет «Лента.ру».

Кстати, первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году в Австралии, а всего зафиксировано 20 таких сигналов.  Исследования будут продолжены.

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Александр
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