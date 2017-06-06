Ученые: радиовсплески связаны с инопланетянами

Группа ученых их Китая и США выдвинула гипотезу о том, что за быстрыми радиовсплесками стоят инопланетяне.
Специалисты предполагают, что радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами.
Такие объекты содержат материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы, пишет «Лента.ру».
Кстати, первый быстрый радиоимпульс был обнаружен в 2001 году в Австралии, а всего зафиксировано 20 таких сигналов. Исследования будут продолжены.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.Читать статью
-
Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.
А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?Читать статью
-
ШУРИК
на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)Читать статью
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий