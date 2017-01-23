Ученые раскрыли феномен «охоты» на экс-возлюбленных в Сети

Психологи из США обнародовали причины, из-за которых люди интересуются жизнью своих экс-партнеров через Интернет.
Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что людям свойственен развитый феномен привязанности, которая проходит спустя определенное время.
Таким образом, привычка заставляет людей проявлять интерес к аккаунту своих бывших половинок после разрыва отношений.
Отметим, треть респондентов призналась, что заходит на страницы соцсетей своих прежних возлюбленных, чтобы узнать в каком роде занятий он себя нашел.
К слову, 10% участников опроса посещают страницы своих бывших несколько раз в сутки, информирует портал наш сайт.
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