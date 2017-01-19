Ученые раскрыли секрет долгих отношений

Эксперты провели ряд опросов и определили, как сохранить искру в отношениях влюбленных на долгие годы вперед.
По мнению психологов, недостаточно полагаться только на химию, ключ к долгим отношениям — общая цель – от создания семьи и до переезда.
Таким образом, если у пару есть общая цель они становятся ближе к друг другу.
Помимо этого психолог подчеркивает важность верности в отношениях. По ее словам, даже если один из партнеров посчитает, что простил своего оступившегося возлюбленного, вернуть все на свои места уже не получится.
Читайте также
- Следы НЛО заметили в небе над Италией. Опубликовано видео 0 12.Янв
- Ученые рассказали о лучшем возрасте для отцовства 0 26.Дек
- Исследователи ищут «двойников» Земли и 1 млн долларов 0 21.Дек
- Ученые: Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз 0 30.Дек
- На Земле могла существовать сложная жизнь до людей 0 19.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий