Ученые раскрыли секрет долгих отношений

Эксперты провели ряд опросов и определили, как сохранить искру в отношениях влюбленных на долгие годы вперед.

По мнению психологов, недостаточно полагаться только на химию, ключ к долгим отношениям — общая цель – от создания семьи и до переезда.

Таким образом, если у пару есть общая цель они становятся ближе к друг другу.

Помимо этого психолог подчеркивает важность верности в отношениях. По ее словам, даже если один из партнеров посчитает, что простил своего оступившегося возлюбленного, вернуть все на свои места уже не получится.