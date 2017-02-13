Ученые раскрыли секрет, как все успеть

Психологи дали несколько советов людям, которые крутятся как белки в колесе и порой часто не могут успеть выполнить все свои дела.
Во-первых, эксперты советуют не откладывать на завтра не срочные дела, а вовсе отказаться от них.
Во-вторых, ученые рекомендуют не бояться просить помощи у окружающих, друзей или членов семьи.
Еще один важный совет психологов заключается в том, что берясь за новое дело, нужно отказываться от одного из старых занятий.
Между тем, ученые советуют постоянно развивать профессиональные навыки. Также психологи рекомендуют стараться в полном объеме выполнить все взятые на себя обязательства, это позволит избежать стресса в будущем, передает riafan.ru.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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