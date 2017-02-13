Ученые раскрыли секрет, как все успеть

Психологи дали несколько советов людям, которые крутятся как белки в колесе и порой часто не могут успеть выполнить все свои дела.

Во-первых, эксперты советуют не откладывать на завтра не срочные дела, а вовсе отказаться от них.

Во-вторых, ученые рекомендуют не бояться просить помощи у окружающих, друзей или членов семьи.

Еще один важный совет психологов заключается в том, что берясь за новое дело, нужно отказываться от одного из старых занятий.

Между тем, ученые советуют постоянно развивать профессиональные навыки. Также психологи рекомендуют стараться в полном объеме выполнить все взятые на себя обязательства, это позволит избежать стресса в будущем, передает riafan.ru.