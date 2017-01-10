Ученые раскрыли секреты правильного питания

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что снижение массы тела напрямую зависит от правильного графика питания.
Ученые пригласили поучаствовать в эксперименте мужчин и женщин с излишней массой тела.
Участникам было предложено употреблять пищу в разное время суток. Некоторые из них устраивали себе последний прием пищи в 20.00, другие отказались от еды уже после 14.00.
Выяснилось, что отказ от приема пищи в вечернее время не сжигает калории в большом количестве, но притупляет чувство голода и улучшает метаболизм в ночное время суток.
Специалисты резюмировали, что отмена ужина влияет на снижение массы тела, но пока не известна длительность такого эффекта, передает наш сайт.
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Наталья
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