Ученые раскрыли секреты правильного питания

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что снижение массы тела напрямую зависит от правильного графика питания.

Ученые пригласили поучаствовать в эксперименте мужчин и женщин с излишней массой тела.

Участникам было предложено употреблять пищу в разное время суток. Некоторые из них устраивали себе последний прием пищи в 20.00, другие отказались от еды уже после 14.00.

Выяснилось, что отказ от приема пищи в вечернее время не сжигает калории в большом количестве, но притупляет чувство голода и улучшает метаболизм в ночное время суток.

Специалисты резюмировали, что отмена ужина влияет на снижение массы тела, но пока не известна длительность такого эффекта, передает наш сайт.