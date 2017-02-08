Ученые раскрыли тайну песчаных волн на Марсе

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 16:37

Ученые NASA выдвинули гипотезу о том, что на Красной планете миллионы лет назад мог присутствовать океан. Между тем, песчаные волны на Марсе похожи на земные пустыни.    

Некоторые учёные считают, что на Марсе присутствовала вода много миллионов лет назад. Другие специалисты уверены, что волны могли образоваться из-за вулканической активности, пишет наш сайт.

Ранее ученые из США заявили, что изначально жизнь появилась на Марсе, а затем на астероиде перенеслась на Землю.   Согласно теории, ранее на Красной планете были пригодные для жизни условия, но при столкновении с крупным астероидом часть Марса отломилась и перенеслась на Землю вместе с её обитателями.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 16:37
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