Ученые раскрыли тайну зеленой крови

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2018 05:45

Ученые из Новой Гвинеи сумели объяснить, почему у некоторых видов ящериц кровь зеленого цвета. Такой цвет крови – одна из самых необычных характеристик в животном мире, это своего рода феномен.

Ведущий автор исследования, профессор Лаборатории биологических наук Захари Родригес заявил, что зеленая кровь – это следствие определенного вида ДНК. Такая кровь как раз характерна для некоторых видов ящериц его острова. У этих пресмыкающихся в крови высокий уровень биливердина или зеленого желчного пигмента. Для других существ он токсичен и вызывает желтуху, пишет Vladtime.ru.

Концентрация зеленой желчи у ящериц настолько высока, что в 40 раз превышает смертельное количество для человека. Но пресмыкающиеся остаются здоровыми. Пока ученые не выяснили, какую функцию в их организме выполняет этот желчный пигмент. Предполагается, что он может действовать как антиоксидант.  

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Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2018 05:45
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