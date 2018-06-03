Ученые раскрыли тайну зеленой крови

Ученые из Новой Гвинеи сумели объяснить, почему у некоторых видов ящериц кровь зеленого цвета. Такой цвет крови – одна из самых необычных характеристик в животном мире, это своего рода феномен.

Ведущий автор исследования, профессор Лаборатории биологических наук Захари Родригес заявил, что зеленая кровь – это следствие определенного вида ДНК. Такая кровь как раз характерна для некоторых видов ящериц его острова. У этих пресмыкающихся в крови высокий уровень биливердина или зеленого желчного пигмента. Для других существ он токсичен и вызывает желтуху, пишет Vladtime.ru.

Концентрация зеленой желчи у ящериц настолько высока, что в 40 раз превышает смертельное количество для человека. Но пресмыкающиеся остаются здоровыми. Пока ученые не выяснили, какую функцию в их организме выполняет этот желчный пигмент. Предполагается, что он может действовать как антиоксидант.