Ученые раскрыли тайну зеленой крови

Ученые из Новой Гвинеи сумели объяснить, почему у некоторых видов ящериц кровь зеленого цвета. Такой цвет крови – одна из самых необычных характеристик в животном мире, это своего рода феномен.
Ведущий автор исследования, профессор Лаборатории биологических наук Захари Родригес заявил, что зеленая кровь – это следствие определенного вида ДНК. Такая кровь как раз характерна для некоторых видов ящериц его острова. У этих пресмыкающихся в крови высокий уровень биливердина или зеленого желчного пигмента. Для других существ он токсичен и вызывает желтуху, пишет Vladtime.ru.
Концентрация зеленой желчи у ящериц настолько высока, что в 40 раз превышает смертельное количество для человека. Но пресмыкающиеся остаются здоровыми. Пока ученые не выяснили, какую функцию в их организме выполняет этот желчный пигмент. Предполагается, что он может действовать как антиоксидант.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий