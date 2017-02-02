Ученые рассчитали, когда Луна упадет на Землю

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 12:45

Исследователи из США выдвинули предположение, что до столкновения двух небесных тел осталось 65 миллиардов лет.    

Согласно мнению экспертов, на данный момент наблюдается постепенное замедление вращения Луны вокруг собственной оси, сейчас она делает оборот за 27 дней.

Между тем, через пятьдесят миллиардов лет ее оборот займет уже 47 дней.  Кстати, наблюдается изменение в расстоянии между Луной и Землей на 4 см за год.

Согласно прогнозу, периодическое сближение двух тел приведет к взаимному гравитационному взаимодействию и столкновению, пишет портал наш сайт.

Ранее американские ученые ответили, когда точно появилась Луна. Они утверждают, что естественный спутник Земли «родился» в течение первых 60 миллионов лет существования Солнечной системы.

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Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 12:45
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