Ученые рассчитали, когда Луна упадет на Землю

Исследователи из США выдвинули предположение, что до столкновения двух небесных тел осталось 65 миллиардов лет.
Согласно мнению экспертов, на данный момент наблюдается постепенное замедление вращения Луны вокруг собственной оси, сейчас она делает оборот за 27 дней.
Между тем, через пятьдесят миллиардов лет ее оборот займет уже 47 дней. Кстати, наблюдается изменение в расстоянии между Луной и Землей на 4 см за год.
Согласно прогнозу, периодическое сближение двух тел приведет к взаимному гравитационному взаимодействию и столкновению, пишет портал наш сайт.
Ранее американские ученые ответили, когда точно появилась Луна. Они утверждают, что естественный спутник Земли «родился» в течение первых 60 миллионов лет существования Солнечной системы.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий