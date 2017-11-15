Ученые рассказали, чем грозит хронический недосып

Продолжительность сна человека должна составлять 7-8 часов. Именно это время требуется организму для его полного восстановления. Но иногда не все идет по плану и время «воруется». В результате возникает хронический недосып. Ученые рассказали, чем же грозит здоровью такое состояние.

Как пишут РИА Новости, нехватка сна влияет на то, как мы смотрим на мир. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Ученые проанализировали мозговую активность у 12 людей. Участникам предложили как можно быстрее распределять по категориям разные изображения. Чем более сонными они были, тем труднее им было это делать.

Также ученые выяснили, что часть мозга буквально «спала», хотя человек на самом деле бодрствовал. Это могло спровоцировать временные провалы в памяти и проблемы со зрением. По сути процесс воприятия мира замедляется. Такой эффект похоже на состояние опьянения.

Ранее сообщалось, что британские ученые в ходе эксперимента доказали, что недосыпание приводит к ожирению.