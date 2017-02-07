Ученые рассказали, что «лайк» негативно влияет на психику

Группа исследователей провела анализ физического и психологического состояния более 5 тысяч человек, возраст которых составил 48 лет.

Участники опроса рассказывали о своем состоянии и уровне удовлетворенности жизнью.

Выяснилось, что здоровье людей, которые «лайкали» посты или фотографии приятелям в социальных сетях, хуже, чем у людей, которые не имеют такой привычки.

Интернет- пользователи, которые очень часто обновляли статусы, психологически чувствовали себя хуже тех, кто не придавал этому никакого значения.