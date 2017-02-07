Ученые рассказали, что «лайк» негативно влияет на психику

Группа исследователей провела анализ физического и психологического состояния более 5 тысяч человек, возраст которых составил 48 лет.
Участники опроса рассказывали о своем состоянии и уровне удовлетворенности жизнью.
Выяснилось, что здоровье людей, которые «лайкали» посты или фотографии приятелям в социальных сетях, хуже, чем у людей, которые не имеют такой привычки.
Интернет- пользователи, которые очень часто обновляли статусы, психологически чувствовали себя хуже тех, кто не придавал этому никакого значения.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий