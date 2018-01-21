Ученые рассказали, что освоение Америки принадлежит россиянам

Изначально заселять территорию современной Америки стали люди, которые до этого жили в России, а точнее в азиатской ее части. К такому выводу пришли ученые сразу из двух вузов — Кембриджского и Копенгагенского университетов.

По данным РИА Новости, ученые сделали анализ ДНК индейской девочки, жившей на Аляске около 11500 лет назад и оказалось, что ее генетические данные не совпадали с известными ранее южными и северными коренными американцами.

Данные археологических находок указывают на существование неизвестной ранее популяции коренных американцев. Их исследователи назвали "древние берингины". Предположительно, первые представители берингинов появились около 36000 лет назад на территории Северо-Восточной Азии, в части, которая относится к России.