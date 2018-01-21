Ученые рассказали, что освоение Америки принадлежит россиянам

Изначально заселять территорию современной Америки стали люди, которые до этого жили в России, а точнее в азиатской ее части. К такому выводу пришли ученые сразу из двух вузов — Кембриджского и Копенгагенского университетов.
По данным РИА Новости, ученые сделали анализ ДНК индейской девочки, жившей на Аляске около 11500 лет назад и оказалось, что ее генетические данные не совпадали с известными ранее южными и северными коренными американцами.
Данные археологических находок указывают на существование неизвестной ранее популяции коренных американцев. Их исследователи назвали "древние берингины". Предположительно, первые представители берингинов появились около 36000 лет назад на территории Северо-Восточной Азии, в части, которая относится к России.
Читайте также
- ГМО безвредно для здоровья человека — ученые 0 30.Янв
- Отдых за $5 млн. Космический отель собираются построить на орбите Земли 0 26.Июл
- Процесс старения остановить невозможно — ученые 0 05.Ноя
- Стивен Хокинг: Искусственный интеллект может убить человечество 0 28.Апр
- Ученые выяснили, когда начинает стареть организм человека 0 07.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий