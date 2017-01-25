Ученые рассказали, что предки людей родом с Марса

Ученые из США выдвинули гипотезу, что все люди являются инопланетянами.
По мнению экспертов, изначально жизнь появилась на Марсе, а затем на астероиде перенеслась на Землю.
Согласно теории, ранее на Красной планете были пригодные для жизни условия, но при столкновении с крупным астероидом часть Марса отломилась и перенеслась на Землю вместе с её обитателями.
Ранее ученые проанализировали более 150 тысяч космических объектов ближайших галактик и предположили, что человеческие тела якобы состоят из звездной пыли.
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