Ученые рассказали, что предки людей родом с Марса

Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 15:45

Ученые из США выдвинули гипотезу, что все люди являются инопланетянами.

По мнению экспертов,  изначально жизнь появилась на Марсе, а затем на астероиде перенеслась на Землю.  

Согласно теории, ранее на Красной планете были пригодные для жизни условия, но при столкновении с крупным астероидом часть Марса отломилась и перенеслась на Землю вместе с её обитателями.

Ранее ученые проанализировали более 150 тысяч космических объектов ближайших галактик и предположили, что человеческие тела  якобы состоят из звездной пыли.

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Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 15:45
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