Ученые рассказали, что яблоки полезны для сердца

Американские ученые выразили уверенность в том, что употребление в пищу яблок снижает риск возникновения болезней сердца.
Согласно их мнению, они богаты калием и железом и поэтому существенно сокращают риск сердечных приступов и сосудистых заболеваний.
Отмечается, что ежедневное употребление яблок снижает риск возникновения болезней сердца на 12%.
К слову, красные яблоки полезны при гипертонии, зеленые помогают избавиться от анемии.
Ранее эксперты заявили, что употребление пяти порций различных фруктов в день помогает снижать риск развития серьезных проблем со здоровьем.
Как показывают исследования, некоторые фрукты не только защищают нас от заболеваний, но и способствуют похудению, а именно: арбуз, гуава, яблоки, грейпфруты, бананы.
Фото: pixabay.com
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