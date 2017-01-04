Ученые рассказали, что женщинам следует рожать до 30 лет

Специалисты советуют женщинам рожать в возрасте от 20 до 30 лет, так как это время является наиболее благоприятным.

По мнению медиков, именно в этот период шанс возникновения послеродовых осложнений заметно ниже. Например, рак молочной железы.

Речь о том, что организм девушки с 20 до 30 лет наиболее сильный и легче всего переносит роды.

Также огромное влияние оказывает гормон эстроген, являющийся главным возбудителем рака молочной железы, информирует портал наш сайт.

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