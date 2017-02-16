Ученые рассказали, как дневной сон влияет на речь ребенка

Ученые в США провели оригинальный эксперимент и выяснили, как именно дневной сон влияет на развитие речи у детей.

«Маленьких» участников исследования разделили на две группы – те, которые спали днем и на тех, которые продолжали бодрствовать в течение дня.

Основным занятием двух групп в дневное время было изучение речи — так, дети активно изучали новые глаголы.

В результате дети, которые спать после занятий, усваивали материал гораздо лучше.

Кстати, для взрослых дневной сон не только не очень полезен, но и может служить признаком развивающегося сахарного диабета.Ранее американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.