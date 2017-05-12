Ученые рассказали, как избавиться от любви к кофе

Ученые из США обнародовали способ, который может избавить человека от употребления кофе.

Выяснилось, люди меньше подвержены кофеиновой зависимости, если делать зарядку по утрам. Также специалисты советуют уделить внимание уделить кардиотренировкам, например, бегу или плаванию.

Также кофеинозависимым бегать вверх-вниз по лестнице. Всего 10 минут такой тренировки давали эффект аналогичный чашке крепкого кофе, riafan.ru.

Ранее сообщалось, что кофе защищает также организм человека от мерцательной аритмии и предотвращает появление сахарного диабета. К слову, у любителей кофе выше устойчивость клеток печени к алкоголю. Эксперты резюмировали, кофе замедляет процессы старения, поэтому заядлые кофеманы выглядят моложе своих ровесников.