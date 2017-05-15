Ученые рассказали, как молоко помогает женщинам

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 17:45

Специалисты Гарвардского университета провели масштабное 30-летнее исследование, сообщает The Telegraph.

По мнению  экспертов, молоко и другие содержащие кальций продукты значительно снижают риск ранней менопаузы у женщин.

Участницами эксперимента стали 120 тысяч женщин в возрасте от 25 до 49 лет.

Согласно результатам, женщины, регулярно потреблявшие содержащие кальций продукты, на 13% реже сталкивались с ранним развитием менопаузы.

Исследователи подчеркивают, что лучшим источником кальция для человека могут стать молоко, зелень и жирная рыба. Витамин D тоже содержится в жирной рыбе, например в сардине, а также в сыре и яичном желтке.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 17:45
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