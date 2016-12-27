Ученые рассказали, как Новый год влияет на психику людей

Британские ученые доказали, что празднование Нового года сильно влияет на человеческий мозг и психику людей.
Новогодние атрибуты вызывают в организме человека выброс гормонов счастья — дофамина и серотонина. Именно эти «молекулы счастья» являются главным нейромедиатором системы поощрения мозга.
Отметим, по химической структуре дофамин относится к биогенным аминам, конкретно к катехоламинам. Дофамин является предшественником норадреналина и, соответственно, адреналина.
Как утверждают ученые, у большинства людей за долгие годы празднования формируется даже целая нейронная сеть Рождества. Она активизируется при виде символики нового года и соответствующих атрибутов, пишет medikforum.ru.
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