Ученые рассказали, как оставаться молодым и красивым
Эффективные способы предотвращения возрастных изменений в организме огласили широкой общественности ученые, один из которых биолог Элизабет Блэкберн — лауреат Нобелевской премии.
Согласно ее исследованиям, старение наступает вследствие укорачивания теломерных участков хромосом. Так вот, чтобы этого избежать, по сообщению РИА Новости, к легким и достаточно эффективным способам относятся:
- необходимо справиться со стрессом. Примечательно, что менее подвержены старению стрессоустойчивые люди — матери детей-инвалидов, сотрудники спецслужб, которые постоянно переживают яркие эмоции;
- медитация. Достаточно всего 12 минут в день на расслабление и чтение мантр, чтобы теломеры изменялись медленнее;
- общение — с соседями, с супругом или супругой, с друзьями, родственниками, коллегами. Важно постоянно меняться информацией, делиться впечатлениями о событиях, о собственном восприятии жизни и различных ситуаций;
- деньги. При этом важно их самим зарабатывать — исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее, а это способствует долгой и "молодой" жизни.
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