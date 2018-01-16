Ученые рассказали, как оставаться молодым и красивым

Эффективные способы предотвращения возрастных изменений в организме огласили широкой общественности ученые, один из которых биолог Элизабет Блэкберн — лауреат Нобелевской премии.

Согласно ее исследованиям, старение наступает вследствие укорачивания теломерных участков хромосом. Так вот, чтобы этого избежать, по сообщению РИА Новости, к легким и достаточно эффективным способам относятся:

необходимо справиться со стрессом. Примечательно, что менее подвержены старению стрессоустойчивые люди — матери детей-инвалидов, сотрудники спецслужб, которые постоянно переживают яркие эмоции;

медитация. Достаточно всего 12 минут в день на расслабление и чтение мантр, чтобы теломеры изменялись медленнее;

общение — с соседями, с супругом или супругой, с друзьями, родственниками, коллегами. Важно постоянно меняться информацией, делиться впечатлениями о событиях, о собственном восприятии жизни и различных ситуаций;

деньги. При этом важно их самим зарабатывать — исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее, а это способствует долгой и "молодой" жизни.