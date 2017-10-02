Ученые рассказали, как похудеть на кофе с маслом

Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 23:45

На что только не пойдешь ради красоты своего тела. Многие даже ходят в спортивный зал, посещают бассейн и, конечно же,  изнуряют себя беспощадными голодными диетами. Но, как рассказали ученые из Аризоны, существует весьма простой способ похудеть и обрести нужные формы.

По словам исследователей, кофе с небольшим количеством сливочного масла благотворно влияет на обмен веществ, как следствие, вес лишний вес исчезает. Для наилучшего эффекта на чашку кофе должно приходиться не более 10 гр. масла.

А вот от сахара ученые предлагают отказаться. К слову совмещать масло и чай специалисты также не советуют, так как содержащийся в чайных листьях тиамин не расщепляет жир.

Ранее британские ученые выяснили, как можно похудеть без диет и без особых усилий. Исследователи из туманного Альбиона в ходе эксперимента доказали всем известную истину, что нужно уметь правильно кушать. В основу исследования лег знаменитый йоговский девиз: «Жидкую пищу – ешь, твердую пищу – пей». Это значит, что пищу надо очень тщательно пережевывать.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 23:45
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