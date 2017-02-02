Ученые рассказали, как посчитать возраст собаки

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 12:45

Ученые опровергли гипотезу о том, что один год жизни собаки равен семи годам человеческой жизни.  

Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что один год жизни собаки равен 14 или 15 годам жизни человека.

Между тем, продолжительность жизни питомца зависит от породы и размера животного.

Ранее британские учёные выяснили, что собаки предпочитают слушать музыку в жанрах: софт-рок и регги.

Сообщалось,  что специалисты из Японии провели исследование и выразили уверенность в  том, что кошки не глупее собак. Согласно результатам, кошки способны запоминать то, что с ними происходит. Кстати, эту информацию они в дальнейшем могут использовать по назначению.

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Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 12:45
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