Ученые рассказали, как правильно спать

Ученые из США выдвинули гипотезу о том, что все ненужные отходы из мозга выводятся во время сна на боку.

Отметим, согласно их мнению, правильная поза во время сна уменьшает вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, в том числе ряда других неврологических заболеваний.

Специалисты провели ряд исследований на лабораторных мышах с использованием магнитно-резонансной томографии. С её помощью у грызунов определили лимфатические пути, которые как раз и отвечают за вывод отходов из организма.

Ученые пронаблюдали за поведением мышей под наркозом в разных позах для сна, как оказалось, поза на боку является самой эффективной. После очищения от отходов мозг начинает работать продуктивнее, передает портал наш сайт.