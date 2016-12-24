Ученые рассказали, как правильно спать

Ученые из США выдвинули гипотезу о том, что все ненужные отходы из мозга выводятся во время сна на боку.
Отметим, согласно их мнению, правильная поза во время сна уменьшает вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, в том числе ряда других неврологических заболеваний.
Специалисты провели ряд исследований на лабораторных мышах с использованием магнитно-резонансной томографии. С её помощью у грызунов определили лимфатические пути, которые как раз и отвечают за вывод отходов из организма.
Ученые пронаблюдали за поведением мышей под наркозом в разных позах для сна, как оказалось, поза на боку является самой эффективной. После очищения от отходов мозг начинает работать продуктивнее, передает портал наш сайт.
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