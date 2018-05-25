Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Соблюдение всего пяти правил позволит любому человеку прожить дольше хотя бы на десять лет и сохранить здоровье. К такому выводу, после многолетних исследований, пришли ученые-медики из Гарварда. За время научной работы они проанализировали данные почти 40 тысяч человек.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на уважаемый научный журнал, пять советов для долгой жизни — это:

Отказ от курения; Отказ от алкоголя; Здоровая диета; Низкий вес; Постоянные упражнения.

Только здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни. Если обратиться к здоровому питанию, то недавно ученые доказали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта. А вот употребление в больших количествах соли и копченостей, напротив, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Позитивно на длительность жизни влияют и занятия спортом.