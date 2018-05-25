Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Александр
Автор: Александр Май 25, 2018 05:45

Соблюдение всего пяти правил позволит любому человеку прожить дольше хотя бы на десять лет и сохранить здоровье. К такому выводу, после многолетних исследований, пришли ученые-медики из Гарварда. За время научной работы они проанализировали данные почти 40 тысяч человек.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на уважаемый научный журнал, пять советов для долгой жизни — это:

  1. Отказ от курения;
  2. Отказ от алкоголя;
  3. Здоровая диета;
  4. Низкий вес;
  5. Постоянные упражнения.

Только здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни. Если обратиться к здоровому питанию, то недавно ученые доказали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта. А вот употребление в больших количествах соли и копченостей, напротив, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Позитивно на длительность жизни влияют и занятия спортом.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 25, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Добрый день...ваш сайт "Мой Бийск" информация , новости города Бийска.Вы озвучили информацию про библионочь , где озвучили о библиотеке г.…

    Читать статью

  • осуждать всегда просто

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    В с. Старобелокуриха, в СДК требуется художественный руководитель- баянист. Заработная плата 11000 рублей, предоставляется муниципальное жилье ( дом+ баня) +…

    Читать статью
  • Мек

    Мек

    Клас

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Какие нужно сдать экзамены что бы поступить на медицинскую сестру? После девятого класса.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии