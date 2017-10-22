Ученые рассказали, как распознать ложь в переписке

Огромная проблема нашего общества – вранье. Люди врут каждый день с утра до вечера, лично в глаза или по телефону. Накануне ученые нашли способы распознавать ложь в текстовых сообщениях.

Суть исследования заключалась в том, что специалисты разработали свой собственный мессенджер и пригласили несколько человек, так называемую фокус-группу. Одна часть должна была говорить только правду, а другая – врать. Согласно результатам анализа, ложь чаще сопровождается словами вроде «возможно», «вероятно» и подобными «уклончивыми» фразами.

Стоит отметить, что поймать женщину на лжи можно легко. Лгуньи строят витиеватые предложения в попытках сбить собеседника с толку. Кроме того, при обмане девушки чаще говорят слово «я».

Впрочем, что плохого в неосознанном и достаточно безобидном вранье. Небольшие приукрашенные мелочи могут встречаться практически в любом разговоре. Может, для того, чтобы просто защитить вашего собеседника от лишних негативных эмоций. Просто, куда важнее не врать себе. Хотя многие делают это настолько часто, что даже не задумываются об этом.