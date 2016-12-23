Ученые рассказали, как реклама фастфуда влияет на детей

Ученые из США провели исследования и пришли к выводу, что реклама фастфуда негативно влияет на детей, склонных к ожирению.
В эксперименте приняли участие 78 детей в возрасте от 9 до 12 лет.
Детей помещали в томограф и включали телепередачи, через некоторое время на экраны выводили рекламу.
Выяснилось, дети, склонные к быстрому набору веса, ярче реагируют на рекламу с едой, нежели другие дети. Об этом свидетельствовала активизация центра удовольствия в их мозге.
Биологи резюмировали, что реклама фастфуда способствует к приему пищи, даже если дети не голодны, передает наш сайт.
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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