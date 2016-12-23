Ученые рассказали, как реклама фастфуда влияет на детей

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 08:45

Ученые из США провели исследования и пришли к выводу, что реклама фастфуда негативно влияет на детей, склонных к ожирению.

В эксперименте приняли участие 78 детей в возрасте от 9 до 12 лет.

Детей помещали в томограф и включали телепередачи, через некоторое время на экраны выводили рекламу.

Выяснилось, дети, склонные к быстрому набору веса, ярче реагируют на рекламу с едой, нежели другие дети. Об этом свидетельствовала активизация центра удовольствия в их мозге.

Биологи резюмировали, что реклама фастфуда способствует к приему пищи, даже если дети не голодны, передает наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 08:45
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