Ученые рассказали, как сильный стресс меняет мозг человека

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 15:45

Индийские ученые доказали, что сильный стресс наносит серьезную психическую травму и меняет мозг человека. Последствия этого исследователи наблюдали в мозговой миндалине.

Это область мозга, имеющая форму миндалины. Она расположена внутри височной доли головного мозга и играет ключевую роль в формировании эмоций.

Уже через десять дней изменяется активность в мозговой миндалине. Когда стресс продолжается длительное время, то на фоне сильного раздражения нервной системы могут появиться мигрень, повыситься артериальное давление, возникнуть боли в спине, развиться сахарный диабет, импотенция и ряд других болезненных состояний.

Наиболее распространенными признаками этого губительного для здоровья состояния являются головные боли, рассеянность, повышенная возбудимость, постоянная усталость, пристрастие к алкогольным напиткам и курению, нарушение сна и аппетита, так называемые психосоматические боли в области головы, спины, желудка, сексуальные нарушения, утрата способности радоваться и получать удовлетворение от жизни, что часто сочетается с депрессией.

Отметим, у любого стресса существует три фазы: реакция тревоги, проявляющаяся в срочной мобилизации защитных сил и ресурсов организма; фаза сопротивления, позволяющая организму успешно справляться с вызвавшими стресс воздействиями; фаза истощения, если слишком затянувшаяся и чересчур интенсивная борьба приводит к снижению адаптационных возможностей организма.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 15:45
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