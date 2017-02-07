Ученые рассказали, как вода оказалась на Земле

Группа специалистов провела ряд исследований и объяснила, откуда на нашей планете появилась вода.

Выяснилось, что вода на Земле могла появиться в ходе реакций, которые происходят глубоко в ее недрах.

Между тем, существовали следующие версии — происхождение воды связано с участием космоса, заслугу приписывали кометам.

Ранее ученые из США провела исследование и выразила уверенность в том, что употребление питьевой воды может положительно влиять на уровень интеллекта. По мнению ученых, достаточно выпивать один стакан чистой воды в день, чтобы улучшить эффективность работы мозга.