Ученые рассказали, какой возраст идеален для обучения

Александр
Автор: Александр Январь 4, 2018 11:45

Одной из самых важных потребностей человека являются знания. Накануне ученые выяснили, какой возраст человека лучше всего подходит для образования.

От активности мозга зависит много факторов. Исследователи из Голландии провели соотвествующий эксперимент. Участие приняли 232 человека в возрасте от 8 до 25 лет.

Респонденты должны были изучить фотографии определенных предметов и распределить их по соответствующим ячейкам, передает МИР 24. Параллельно, выполняя эти задания, испытуемые должны были обучаться.

В итоге лучше всего с поставленной задачей справлялись подростки в возрасте от 17 до 20 лет. У некоторых из них точность ответов составляла до 97%. Таким образом, ученые резюмировали, что взрослым гораздо труднее усваивать новую информацию, лучший возраст для обучения — до 20 лет.

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Александр
Автор: Александр Январь 4, 2018 11:45
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