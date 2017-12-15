Ученые рассказали о древних «суперженщинах»

Никто не поспорит, что женщина – это грозное оружие. Накануне ученые вновь принялись изучать загадки прошлого и заявили, что женщины каменного и бронзового века были сильнее современных чемпионок.

Логично, ведь они занимались сложным физическим трудом. По мнению экспертов, скорее всего, им приходилось перемалывать зерно, используя ручные жернова. Например, жительницы третьего мира до сих пор тратят на это занятие по 4–5 часов в день.

Традиционно считается, что женщины не занимались тяжелым физическим трудом после появления цивилизации, увы, это не так. Специалисты проанализировали структуру костей древних женщин, британских домохозяек и участниц команды Кембриджского университета по академической гребле.

Оказалось, что по силе рук они опережали современных британских женщин примерно на треть, превосходя в этом отношении профессиональных гребцов из женской команды примерно на 11–16% и при этом не уступая им в силе ног, пишут РИА Новости.

Более того, сила ног женщин из бронзового века была несколько ниже, чем у «суперженщин» каменного века. Но их руки были столь же мощными, как у их предшественниц.

Можно сделать вывод о том, что нашим предкам-женщинам приходилось несладко. Ведь на самом деле помимо домашних дел, они участвовали в сложных сельскохозяйственных работах наравне с мужчинами.