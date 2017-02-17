Ученые рассказали о дружбе между мужчинами и девушками

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 11:45

Ученые из Австралии выразили уверенность в том, что мужчины охотнее заводят дружбу с девушками, чем с другими мужчинами.

По словам экспертов, некоторые представители сильного пола довольно легко находят общий язык с женщинами из-за коммуникабельности и открытости.

А вот шансы у строгих мужчин, которые придерживаются жестких принципов, подружиться с девушкой гораздо ниже.

Представительницы слабого пола отметили, что охотнее выбирают себе в друзья задорных ребят, с которыми можно поговорить и посоветоваться.

Ранее ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что дружбу между собаками  людьми определяют гены. По словам экспертов, люди на генетическом уровне приспособлены к взаимодействию с этими животными.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 11:45
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