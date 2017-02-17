Ученые рассказали о дружбе между мужчинами и девушками

Ученые из Австралии выразили уверенность в том, что мужчины охотнее заводят дружбу с девушками, чем с другими мужчинами.
По словам экспертов, некоторые представители сильного пола довольно легко находят общий язык с женщинами из-за коммуникабельности и открытости.
А вот шансы у строгих мужчин, которые придерживаются жестких принципов, подружиться с девушкой гораздо ниже.
Представительницы слабого пола отметили, что охотнее выбирают себе в друзья задорных ребят, с которыми можно поговорить и посоветоваться.
Ранее ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что дружбу между собаками людьми определяют гены. По словам экспертов, люди на генетическом уровне приспособлены к взаимодействию с этими животными.
Фото: pixabay.com
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