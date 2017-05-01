Ученые рассказали о главной опасности энергетиков

Американская кардиологическая ассоциация на своем сайте обнародовала результаты исследования, в котором говорится о главной опасности энергетических напитков. Они более пагубно влияют на сердце и изменение артериального давления, чем просто напитки с кофеином.

Согласно исследованию, на которое ссылается ассоциация, через два часа после выпивания энергетика, наблюдалось превышение электрической активности сердца у добровольцев. Причем кофеин и энергетические напитки изначально поднимает систолическое артериальное давление. Но кровяное давление нормализуется быстрее после кофеина.

Отметим, энергетические напитки часто состоят не только кофеин, но и различные смеси. Это вызывает вопросы об их безопасности, говорят исследователи.

Восемнадцать участников были случайным образом разделены на две группы. Первая группа получила 32 унции энергетического напитка (108 г сахара, 320 мг кофеина и различные другие соединения). Второй группе дали контрольный напиток, содержащий 320 мг кофеина, 40 мл лимонного сока и 140 мл вишневого сиропа с газированной водой.

Исследователи измерили электрическую активность сердца волонтеров по электрокардиограмме. Они также мерили периферическое и центральное давления крови в начале исследования и через один, два, четыре, шесть и 24 часа после употребления напитка.

Выяснилось, что по сравнению с группой кофеина в энергетической — корригированный интервал QT (часто этот параметр называют электрическая систола сердца – прим. ред.) в среднем на 10-миллисекунд выше через два часа. Если этот интервал времени, который измеряется в миллисекундах, либо слишком короткий или слишком долгий, это может заставить сердце биться ненормально. В результате аритмия может быть опасной для жизни.