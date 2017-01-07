Ученые рассказали о главной опасности фаст-фуда

Американские ученые выяснили, в чем заключается основной вред фаст-фуда. Оказывается, дело даже не в жирной и суперпитательной пище, а в самой упаковке.

Исследователи утверждают, что в упаковке фаст-фудов используются фталаты. Они являются широко востребованными в промышленности соединениями. Чаще всего фталаты используются для придания мягкости, прочности и гибкости изделиям из поливинилхлорида (ПВХ).

Их относят к опасным химическим веществам, накапливаясь в организме человека, они могут серьезно навредить его здоровью. Они могут вызывать нарушения в эндокринной системе.

Исследования, проводившиеся на животных и людях, доказывают, что фталаты способны ослаблять действие тестостерона. Также могут привести к развитию сахарного диабета, астмы или аллергии.

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