Ученые рассказали о главной опасности фаст-фуда

Американские ученые выяснили, в чем заключается основной вред фаст-фуда. Оказывается, дело даже не в жирной и суперпитательной пище, а в самой упаковке.
Исследователи утверждают, что в упаковке фаст-фудов используются фталаты. Они являются широко востребованными в промышленности соединениями. Чаще всего фталаты используются для придания мягкости, прочности и гибкости изделиям из поливинилхлорида (ПВХ).
Их относят к опасным химическим веществам, накапливаясь в организме человека, они могут серьезно навредить его здоровью. Они могут вызывать нарушения в эндокринной системе.
Исследования, проводившиеся на животных и людях, доказывают, что фталаты способны ослаблять действие тестостерона. Также могут привести к развитию сахарного диабета, астмы или аллергии.
Читайте также: Ученые обнародовали главную опасность жирной пищи
Читайте также
- Почему люди плохо спят ночью – ученые раскрыли секрет 0 26.Дек
- Ученые: Мозг начинает «тормозить» после 30 лет 0 24.Дек
- Глобальное потепление: 2016 год признан аномальным 0 23.Дек
- Ученые: мозг человека развивается вплоть до 30 лет 0 25.Дек
- Юные алтайские экологи в гостях у Пситтакозавра Сибирского 0 28.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий