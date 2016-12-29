Ученые рассказали о главной пользе отказа от курения

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 18:45

Американские ученые доказали, что отказ от курения значительно снижает риск возникновения сердечного приступа. Причем даже 24 часа без сигареты в несколько раз сокращают риск инфаркта миокарда. Также нормализуется кровяное давление.

Одна — две пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает только то, что эта доза вводится в организм не сразу, а по частям. 95 % курильщиков, которым «не хватало силы воли» отказаться от курения, после перенесенного инфаркта миокарда сразу бросают курить.

Отметим, никотин поражает практически весь организм курящего человека – органы дыхания, сердечно-сосудистую и даже иммунную систему. Курение приводит к развитию злокачественных новообразований, к нарушениям репродуктивной и иммунной функциям организма, является причиной обострения ревматизма и диабета.

Кроме того, никотин активирует белые кровяные клетки — нейтрофилы. Это наиболее многочисленная группа клеток белой крови (лейкоциты), основной задачей которой является уничтожение болезнетворных бактерий в крови и тканях.

Нейтрофилы, проще говоря, являются клетками-камикадзе. Встречаясь с бактерией в организме, нейтрофил поглощает ее, расщепляет внутри себя и затем погибает. Резкие отклонения нейтрофилов от нормы чреваты ослаблением иммунитета к бактериальным и некоторым вирусным заболеваниям.

Бесстрастная статистика свидетельствует, что у заядлых курильщиков очень часто развивается рак губы, языка, гортани, трахеи. Никотин и другие компоненты табака способствуют также возникновению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. А сердцу курильщика огромный вред наносит еще и окись углерода, которая вступает в соединение с гемоглобином крови, лишая ее кислорода. Вследствие этого возникает кислородная недостаточность, которая приводит к одышке и быстрой утомляемости.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 18:45
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    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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