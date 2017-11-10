Ученые рассказали о главных причинах разводов

Статистика разводов постоянно растет во всех странах. Например, в России распадается около половины браков, несмотря на клятву «пока смерть не разлучит». Ученые изучили статистику разводов и пришли к любопытным заключениям.

Исследование длилось 16 лет. Американские ученые в итоге рассказали о главных причинах разводов. По мнению экспертов, главной причиной этого становится нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений.

По мнению мужчин, разводы чаще всего происходят низкого уровня взаимной напряженности. А женщины просто недовольны совместной жизнью. Также исследователи отметили, что мужчины склонны к идеализированию семейных отношений в отличие от женщин.

К слову, прекрасной половине человечества с годами в браке становится жить все тяжелее. Статистика показывает, что в последнее время на развод чаще подают именно женщины, передает телеканал «360».

Ранее ученые раскрыли главный признак мужской измены — мужчину чаще всего выдает его изменившийся в лучшую сторону внешний вид.