Ученые рассказали о главных причинах разводов

Александр
Автор: Александр Ноябрь 10, 2017 17:45

Статистика разводов постоянно растет во всех странах. Например, в России распадается около половины браков, несмотря на клятву «пока смерть не разлучит». Ученые изучили статистику разводов и пришли к любопытным заключениям.

Исследование длилось 16 лет. Американские ученые в итоге рассказали о главных причинах разводов. По мнению экспертов, главной причиной этого становится нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений.

По мнению мужчин, разводы чаще всего происходят низкого уровня взаимной напряженности. А женщины просто недовольны совместной жизнью. Также исследователи отметили, что мужчины склонны к идеализированию семейных отношений в отличие от женщин.

К слову, прекрасной половине человечества с годами в браке становится жить все тяжелее. Статистика показывает, что в последнее время на развод чаще подают именно женщины, передает телеканал «360».

Ранее ученые раскрыли главный признак мужской измены — мужчину чаще всего выдает его изменившийся в лучшую сторону внешний вид.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Ноябрь 10, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Альберт

    Альберт

    Одна из моих любимых игр детства!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...

    Читать статью
  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии