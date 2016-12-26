Ученые рассказали о лучшем возрасте для отцовства

Ученые из Джорджтаунского университета выяснили, в каком возрасте лучше становиться папой. Оказывается, оптимальный вариант — от 30-ти до 40-ка лет.
Конечно, можно задуматься об отцовстве чуть позже и чуть ранее. Но ученые советуют не затягивать с этим решением до 40 лет.
Как отмечают исследователи, после этого возраста у мужчин происходят возрастные изменения репродуктивной функции. Кроме того, позднее отцовство угрожает детям повышенным риском таких неизлечимых заболеваний, как аутизм. Причем риск возрастает в шесть раз.
При этом влияние отцов распространяется не только на их детей, но и на несколько поколений вперед. Так, например, у новорожденного ребенка может быть диагностирован фетальный алкогольный синдром, даже если мать никогда не употребляла алкоголь.
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Наталья
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