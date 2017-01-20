Ученые рассказали о новом способе запоминания информации

Ученые из США рассказали об эффективном способе запоминать информацию.
Как заявили эксперты, чтобы усвоить полученную информацию нужно рассказать о полученных знаниях другому человеку.
В эксперименте приняли участие студенты, им показывали 24-секундные ролики из 40 фильмов.
В итоге, лучше всех с задачей справились те студенты, которые после просмотра видео пересказывали друг другу его содержимое.
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