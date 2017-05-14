Ученые рассказали о новом свойстве кофе

Ученые обнародовали отчет о пользе употребления кофе.

Выяснилось, кофеманы меньше страдают от мигреней и бессонницы. Так как напиток является своеобразным обезболивающим средством.

Между тем, благоприятное воздействие наблюдалось только в тех случаях, когда человек высыпался.

Ранее сообщалось, любители кофе меньше подвержены риску болезням Альцгеймера и Паркинсона. Между тем, кофе защищает также организм человека от мерцательной аритмии и предотвращает появление сахарного диабета. К слову, у любителей кофе выше устойчивость клеток печени к алкоголю. Эксперты резюмировали, кофе замедляет процессы старения, поэтому заядлые кофеманы выглядят моложе своих ровесников.