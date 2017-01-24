Ученые рассказали о новых способах борьбы с бессонницей

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 04:45

Психологи  изучили основные факторы, которые влияют на отсутствие способности заснуть.

Речь идет о гормональных расстройствах и психическом или неврологическом напряжении. В зависимости от причин бессонницы существуют и отдельные методики борьбы с ней.

Так, в случае бессонницы эксперты предлагают задуматься о деталях любимых произведений искусства или попытаться воспроизвести в уме какие-либо орфографически сложные слова наоборот.

К слову, эксперты советуют воздержаться от употребления кофе. Кроме того, специалисты отмечают, что не влияет благоприятно предрасположенность ко сну и постоянный «мониторинг» времени.

Также учёные предлагают посмотреть фильм с ненавязчивым сюжетом или почитать подобную книгу.

Ранее сообщалось, что бессонница приводит к потере белого вещества мозга (миелин), который является защитной оболочкой для нервных волокон. В результате недосыпа человек становится менее внимательным и страдает от депрессии.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 04:45
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