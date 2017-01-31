Ученые рассказали о похищении людей инопланетянами

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 11:45

Группа международных ученых решила выяснить, почему инопланетяне похищают людей. Они провели исследование с участием добровольцев, которых когда-то похитили пришельцы и отпустили.

Были проведены различные тесты. В результате ученые не нашли твердых доказательств похищения инопланетянами. Исследователи предполагают, что никаких похищений и не было.

Быть может, пришельцы попросту не испытывает интерес к Земле и ее обитателям. Или их просто не существует.

Американские ученые также отмечают, что наши братья по разуму могут просто не знать, что четвертая планета около солнца обитаема. На эту мысль исследователей из Вашингтонского университета натолкнул «Индекс обитаемости», который для Земли равняется 82%.

А ранее исследователи из Австралии пришли к выводу, что развитых цивилизаций во вселенной слишком мало для контакта с людьми. Как написал доктор Адитья Чопра в статье в издании Astrobiology, ранняя жизнь хрупка. Поэтому она крайне редко развивается достаточно быстро, чтобы выжить.

Около четырех миллиардов лет назад Венера и Марс, возможно, были обитаемыми. Однако спустя миллиард лет после формирования Венера превратилась в теплицу, а Марс — в холодильник.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 11:45
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