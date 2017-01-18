Ученые рассказали о полезных свойствах кофе

Исследователи провели эксперимент и пришли к выводу, что кофеин может продлить жизнь человеку.
Учёные сообщают, что благодаря первым догадкам, они обнаружили средство, которое может продлить жизнь человеку. Он больше всего содержится в кофе, а также некоторых других напитках.
По информации СМИ, кофеин способен преграждать путь для многих химических элементов в крови, которые для кровеносной системы очень опасны, защитит от тромобов.
Также эти свойства есть в теобромине. Элемент содержится в шоколаде, но он влияет на организм меньше, чем кофе, пишет портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
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