Ученые рассказали о смещении орбиты Земли

Ученые пришли к выводу, что орбита Земли становится длиннее каждые 405 тысяч лет. Это происходит из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры. Из-за этого меняется климат планеты и даже могут происходить массовые вымирания.
Исследование провела группа специалистов под руководством Денниса Кента из Ратгерского университета, пишет Lenta.ru.
Цикл в 405 лет назвали, основываясь на расчетах движения планет. Но результаты теоретического моделирования были достоверными только для последних 50 млн лет. С некоторым увеличением отклонения орбиты также связывают изменения в расположении магнитных полюсов планеты.
Более подробные данные ученые получили, когда проанализировали осадочные породы, которым 253-202 млн лет.
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