Ученые рассказали о влиянии сидячего образа жизни на здоровье

Группа ученых из США опровергла теорию о том, что сидячий образ жизни вредит здоровью человека.
Исследование длилось на протяжении 16 лет, участие в нем приняли более пяти тысяч человек.
Одну группу отправили в тренажерный зал, остальные продолжали жить в привычном ритме.
Выяснилось, что сидячий образ жизни не связан напрямую с преждевременной смертью и различными заболеваниями. Между тем, занятия спортом помогали участникам справиться с депрессией.
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