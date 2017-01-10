Ученые рассказали о влиянии сидячего образа жизни на здоровье

Группа ученых из США опровергла теорию о том, что сидячий образ жизни вредит здоровью человека.

Исследование длилось на протяжении 16 лет, участие в нем приняли более пяти тысяч человек.

Одну группу отправили в тренажерный зал, остальные продолжали жить в привычном ритме.

Выяснилось, что сидячий образ жизни не связан напрямую с преждевременной смертью и различными заболеваниями. Между тем, занятия спортом помогали участникам справиться с депрессией.