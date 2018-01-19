Ученые рассказали о вреде колбасы и сосисок для женщин

Ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу колбасы и сосисок повышает риски возникновения рака. Стоит отметить, что специалисты уже не раз говорили о вреде подобных мясных изделий, однако, новое исследование отличается от прежних.

В исследовании шотландских специалистов участвовали 260 тыс. женщин. Выяснилось, что у тех, кто ел колбасу или сало хотя бы раз в день, риск возникновения опухоли молочной железы увеличивался на 15%, пишут «Известия».

Чтобы создать опасный риск, достаточно есть примерно три ломтика бекона в день, либо девять граммов мясных продуктов, либо две сосиски в неделю. Ученые подчеркивают, что опасными являются именно обработанные продукты.

В особую группу риска попадают женщины, у которых началась менопауза.