Ученые рассказали о вреде колбасы и сосисок для женщин

Ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу колбасы и сосисок повышает риски возникновения рака. Стоит отметить, что специалисты уже не раз говорили о вреде подобных мясных изделий, однако, новое исследование отличается от прежних.
В исследовании шотландских специалистов участвовали 260 тыс. женщин. Выяснилось, что у тех, кто ел колбасу или сало хотя бы раз в день, риск возникновения опухоли молочной железы увеличивался на 15%, пишут «Известия».
Чтобы создать опасный риск, достаточно есть примерно три ломтика бекона в день, либо девять граммов мясных продуктов, либо две сосиски в неделю. Ученые подчеркивают, что опасными являются именно обработанные продукты.
В особую группу риска попадают женщины, у которых началась менопауза.
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