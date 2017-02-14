Ученые рассказали о вреде курения во время беременности

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45

Ученые  провели исследование и пришли к выводу, что курение во время беременности может привести к серьезным проблемам со слухом у ребенка.

Кроме того, курение матери может стать причиной не только глухоты, но и ожирения, астмы и аутизма у младенца.

Опыты провели на грызунах.  Детенышам мышей давали раствор с большим содержанием никотина, нервные  клетки, отвечающие за передачу сигналов из уха в головной мозг, часто функционировали медленно и неточно.

Ранее группа ученых из Испании провела ряд исследований и установила, что беременность  уменьшает женский мозг.  Выяснилось, у беременных женщин уменьшается объем серого вещества в средней, передней и задней коре головного мозга. К слову, данные области мозга отвечают за социальные процессы, среди которых способность переживать и понимать других людей.

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45
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