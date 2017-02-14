Ученые рассказали о вреде курения во время беременности

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что курение во время беременности может привести к серьезным проблемам со слухом у ребенка.
Кроме того, курение матери может стать причиной не только глухоты, но и ожирения, астмы и аутизма у младенца.
Опыты провели на грызунах. Детенышам мышей давали раствор с большим содержанием никотина, нервные клетки, отвечающие за передачу сигналов из уха в головной мозг, часто функционировали медленно и неточно.
Ранее группа ученых из Испании провела ряд исследований и установила, что беременность уменьшает женский мозг. Выяснилось, у беременных женщин уменьшается объем серого вещества в средней, передней и задней коре головного мозга. К слову, данные области мозга отвечают за социальные процессы, среди которых способность переживать и понимать других людей.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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