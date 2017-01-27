Ученые рассказали о злости во время голода

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что у большинства людей присутствует уникальный гормон, который заставляет человека проявлять агрессию во время голода.
Специалисты установили, что этот гормон развивался в организме человека на протяжении тысяч лет.
Согласно анализу, во время голода в организме человека снижается уровень глюкозы, поэтому он становится намного агрессивнее в поведении.
Эксперты резюмируют, что глюкоза необходима мозгу, а ее недостаток сказывается на поведении и работоспособности человека.
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