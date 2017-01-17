Ученые рассказали об опасных днях для родов

Исследователи из Британии выяснили, в какие дни недели безопасней рожать. Ученые провели опрос среди 1,5 миллионов людей.
Интересно, день недели напрямую влияет на течение родового процесса и на болевые ощущения женщины.
Выяснилось, рожать опасней всего в понедельник и в выходные дни. Поясним, по понедельникам персонал якобы не настроен на работу и не может принять ответственных решений.
Рожать в выходные дни опасно, так как в медучреждениях находится меньшее количество медперсонала, передает портал наш сайт.
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