Ученые рассказали об опасных днях для родов

Исследователи из Британии выяснили, в какие дни недели безопасней рожать. Ученые провели опрос среди 1,5 миллионов людей.

Интересно, день недели напрямую влияет на течение родового процесса и на болевые ощущения женщины.

Выяснилось, рожать опасней всего в понедельник и в выходные дни. Поясним, по понедельникам персонал якобы не настроен на работу и не может принять ответственных решений.

Рожать в выходные дни опасно, так как в медучреждениях находится меньшее количество медперсонала, передает портал наш сайт.