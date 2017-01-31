Ученые рассказали, от каких болезней спасает кофе

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 04:45

Британские ученые в очередной раз провели исследования о пользе кофе. В этот раз выяснилось, что любимый многими утренний напиток способен защитить от болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Конечно, речь не идет об абсолютно защите. Но все же те участники эксперимента, которые употребляли кофе регулярно в течение жизни, были п меньше подвержены этим заболеваниям.

Кроме того, ранее исследователи из Университета Атланты пришли к выводу, что кофе не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или аритмии. В свою очередь исследование EPIC показало, что кофе снижает риск развития диабета второго типа.

А сотрудники Национального онкологического университета США выяснили, что кофе может спасти от ранней смерти. Ученые опросили 90 тысяч американцев — выяснилось, что те, кто регулярно пьет кофе, находятся в отличной форме.

Также ученые из Америки выяснили, что кофе может уберечь человека от старческого слабоумия. Две чашки бодрящего напитка значительно снижают риск возникновения нарушений в мозге.

Впрочем, кофе полезен только в том случае, когда его пьют без добавок: сахара, сливок и молока. Кстати, в 17 и 18 веках кофе считался лекарством.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 04:45
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