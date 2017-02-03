Ученые рассказали, почему близнецы живут дольше

Медики из США провели анализ данных однояйцевых близнецов и пришли к выводу, что в отличие от обычных людей, они живут дольше.
Американские ученые объяснили это феномен тем, что они оказывают помощь и поддержку друг другу.
Именно тесная связь, которую можно наблюдать между однояйцевыми близнецами, объясняет высокие показатели продолжительности жизни.
Так, в качестве примера специалисты приводят ситуацию, когда во время болезни одного из близнецов, другой формирует прочный иммунитет к этому заболеванию.
Таким образом, ученые выявили «защитный эффект близнецов»: до достижения 60-летнего возраста такие люди реже умирают от неожиданных причин.
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