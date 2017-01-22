Ученые рассказали, почему дети не любят овощи и фрукты

Исследователи в Британии провели ряд тестов и выяснили, почему дети не любят овощи и фрукты.
Отметим, в эксперименте участвовали несколько сотен детей в возрасте от 9 до 11 лет.
Выяснилось, что в большинстве случаев школьники понимали полезность указанных продуктов, однако по нескольким причинам всячески противились употреблению их в пищу.
Ученые пояснили, что не детям не нравились вкусовые качества некоторых фруктов и овощей, особенно после термической обработки.
Некоторые считают, что эти продукты не являются привлекательными с точки зрения их употребления в пищу, передает портал наш сайт.
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